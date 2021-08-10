Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 112 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 112 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 112 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 112 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 112 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 178 bin 632'ye, vaka sayısı 7 milyon 112 bin 906'ya yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 6 milyon 208 bin 474'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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