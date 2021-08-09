Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 75 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 75 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 75 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 840'a, vaka sayısı 7 milyon 75 bin 549'a yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 6 milyon 171 bin 530'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak