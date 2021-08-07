Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyonu geçti
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Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyonu geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 176 bin 707'ye, vaka sayısı 7 milyon 23 bin 773'e, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 128 bin 289'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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