Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini geçti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 730 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169 bin 701'e çıktı.

Vaka sayısı 6 milyon 730 bin 147'ye, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 875 bin 540'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Afrika'da ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşısının sadece yüzde 10'u kıtaya ulaşırken 1,3 milyarı aşan nüfusuyla kıtanın yüzde 2'si tamamen aşılanabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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