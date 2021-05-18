Afrika'da Kovid-19 salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrika'da Kovid-19 salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi

Afrika'da Kovid-19 salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Afrika kıtasındaki önde gelen ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Afrika kıtasındaki önde gelen ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediği bildirildi.

GeoPoll araştırma şirketinin altı Afrika ülkesinde yaptığı araştırmanın sonuçları Kenya'nın başkenti Nairobi'de açıklandı.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinden Afrika'nın önde gelen ekonomileri olumsuz etkilendi.

Nijerya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan araştırmaya göre işsizliğin ana nedeni olarak Kovid-19 gösterildi.

Salgından en fazla etkilenen kesimi ise 18-25 yaş arası gençler oluşturdu.

Araştırmaya göre, kıtada salgının en çok etkilediği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 33'ü gelecek yıla kadar işlerinin normale dönmeyeceğini düşünüyor.

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 126 bini geçerken vaka sayısı 4 milyon 730 bine ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Sanofi ve GSK'nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
Sanofi ve GSK'nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afrika'da Kovid-19 salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 00:25:45. #1.13#

title