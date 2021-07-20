Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 316 bin 23'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159 bin 61'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 503 bin 932'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu