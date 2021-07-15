Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 155 bin 500'ü aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 500'ü geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 500'ü geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 148 bin 334'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 565'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 333 bin 647'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti. "ourworldindata.org"da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 57 milyon 67 bin doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu