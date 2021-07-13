Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 152 bin 800'ü aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 800'ü geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 800'ü geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 39 bin 96'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 833'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 253 bin 811 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu