Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 111'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 111'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 562 bin 553 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 111'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 85 bin 786'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yaklaşık 16 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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