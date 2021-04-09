Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 115 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 115 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada bugüne kadar 4 milyon 353 bin 468 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 228'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 897 bin 914'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kaydedildi.

Afrika "aşı pasaportu" fikrine karşı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, dün, yoksul ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus'un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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