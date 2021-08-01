Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 775 bin 256'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 804'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 914 bin 517'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu