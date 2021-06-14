Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini aştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs tespit edilenlerin sayısı 5 milyon 88 bin 965'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 50 olurken virüse yakalananlardan 4 milyon 545 bin 964'ü iyileşti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Varlıklı ülkelerin aşı talepleri nedeniyle 1,3 milyar nüfuslu kıtanın sadece yüzde 2,1'i aşılanabildi.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da Kovid-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 41 milyon 200 bin doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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