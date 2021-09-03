Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 198 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler 198 bin 187'ye ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler 198 bin 187'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 919 bin 228'e çıktı. Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 187 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 43 bin 722'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre kıtaya şimdiye kadar 137,7 milyon doz aşı ulaştı.

Yaklaşık 104,2 milyon doz aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,93 düzeyinde bulunuyor. En fazla aşının yapıldığı ülke ise 33 milyon dozla Fas oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş