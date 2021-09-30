Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 210 bin 606 oldu - Haberler
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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 210 bin 606 oldu

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 210 bin 606 oldu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 210 bin 606'ya çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 210 bin 606'ya çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 349 bin 827'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 606 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 639 bin 422 olarak kaydedildi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya bugüne dek 185 milyon doz aşı ulaştı, yaklaşık 147 milyon doz aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 210 bin 606 oldu - Haberler
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