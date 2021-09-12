Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 203 bini aştı - Haberler
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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 203 bini aştı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 203 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 203 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 203 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 105 bin 720'ye çıktı.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 1 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 319 bin 914'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 203 bini aştı - Haberler
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