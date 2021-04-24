Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 120 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 120 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 120 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine yaklaştı.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 525 bin 910'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 119 bin 923 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 45 bin 939'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Nüfusu 1,3 milyar olan Afrika'da şimdiye kadar 15 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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