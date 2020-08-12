Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 912'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı
12.08.2020 06:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 06:56

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 912'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 995 artarak 1 milyon 69 bin 93'e çıktı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 269 artışla 23 bin 912'ye ulaştı.?

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 10 bin 751 ölümle Güney Afrika, 5 bin 59 ölümle Mısır ve 1322 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 566 bin 109'e çıkarken, bu ülkeyi 95 bin 834 vaka ile Mısır ve 47 bin 290 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 761 bin 619 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA

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