Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini aştı Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 551'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 551'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 363 artarak 1 milyon 25 bin 264'e çıktı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 437 artışla 22 bin 551'e yükseldi.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 909 ölümle Güney Afrika, 4 bin 937 ölümle Mısır ve 1282ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 545 bin 476 oldu, bu ülkeyi 95 bin 147 vaka ile Mısır, 45 bin 687 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 707 bin 853 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA