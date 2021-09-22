Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 207 bin 504 oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 207 bin 504 oldu

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Sağlık
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 207 bin 504 oldu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 207 bin 504'e çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 207 bin 504'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 262 bin 507'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 504 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 548 bin 379 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 167 milyon doz aşı ulaştı, 122 milyon kişiye de aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Joe Biden Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın
Spor Stefan Kuntz Mustafa Denizli Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 207 bin 504 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 22:40:44. #1.11#