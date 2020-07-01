Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
01.07.2020 01:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 01:36

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 22 artarak 407 bin 336'ya ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 252 artışla 10 bin 166'ya çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 953 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 657, Cezayir'de 912 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 151 bin 209 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 68 bin 311 vaka ile Mısır, 25 bin 133 vaka ile Gana izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 195 bin 45 oldu.

Kaynak: AA

Manşet

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