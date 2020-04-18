Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti
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Afrika, Güncel

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

18.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:44
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte 1562 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 19 bin 895 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 1017'ye yükseldi, 4 bin 642 kişi de iyileşti.

Kıtada son günlerde Kovid-19 vakalarında hızlı artışlar gözlenmeye başlandı.

Test ve tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle yakın zamanda Avrupa ve ABD'den sonra kıtanın salgının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika'da yeterli önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

UNECA'nın raporunda, hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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