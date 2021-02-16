Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bini geçti

16.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:50
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 99 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 786 bin 143'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 317 bin 639'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 99 bin 98'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi toplu aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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