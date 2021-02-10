Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı

10.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:40
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 712 bin 855'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 234 bin 247'ye ulaşırken, kıta genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bin 350 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Sahra Altı Afrika'da şimdiye kadar yalnızca Seyşeller ve Morityus toplu aşılamaya başladı. Kuzey Afrika'da aşılamaya başlayan ülkeler Fas, Cezayir ve Mısır oldu.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Afrika Birliği (AfB), hem Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi hem de aşı firmalarına verdiği siparişlerle kıta için gerekli aşı rakamına yaklaşsa da siparişlerin ne zaman teslim edileceği halen belirsiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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