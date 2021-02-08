Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini aştı
08.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:44
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bini geçti.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bini geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 691 bin 340'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısının 3 milyon 208 bin 955'e ulaştığı kıta genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 262 oldu.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak