Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bini aştı

04.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:30
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 632 bin 894'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 128 bin 423'e ulaşırken, kıta genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 210 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerine Kovid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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