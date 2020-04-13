Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 788'e yükseldi
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Afrika, Güncel

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 788'e yükseldi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 528 oldu, ölü sayısı ise 788'e çıktı.

13.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 788'e yükseldi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 528 oldu, ölü sayısı ise 788'e çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son bir günde yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 570 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 788'e yükseldi.

Ayrıca "kıtada en fazla vaka sayısına sahip" ülke 2 bin 173 ile Güney Afrika olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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