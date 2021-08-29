Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 193 bin 809'a ulaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 809'a yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 809'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 7 milyon 764 bin 24'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 809'a, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 840 bin 978'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 93,4 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,50.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu