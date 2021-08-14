Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 183 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 458 artışla 183 bin 92'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 458 artışla 183 bin 92'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 728 artarak 7 milyon 294 bin 988'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 458 artışla 183 bin 92'ye, iyileşenlerin sayısı 23 bin 657 artışla 6 milyon 392 bin 984'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu