Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 151 bin 600'ü aştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 151 bin 600'ü aştı

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 151 bin 600'ü aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 600'ü geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 600'ü geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 969 bin 341'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 616'ya ulaşırken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 182 bin 27 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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