Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 148 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 783 bin 774'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bin 321'e ulaşırken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 16 bin 29 oldu.

54 milyon doz aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar 54 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı kıtada en az bir doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 2,8'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş