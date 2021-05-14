Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 126 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 126 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 708 bin 637 oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 938'e yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 243 bin 248'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş