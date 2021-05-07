Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 124 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 124 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 124 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 649 bin 62 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 123 bin 937'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 182 bin 107'ye ulaştı.

20 milyon doz aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 37,6 milyon aşı ulaştı, 20,2 milyon doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş