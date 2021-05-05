Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123 bini aştı

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 123 bini aştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 123 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 123 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 627 bin 444 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 123 bin 210'a yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 157 bin 528'e ulaştı.

19 milyon doz aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da bugüne dek yaklaşık 19 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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