Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 158 bin 292 kişide virüs tespit edildi.

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 110 bin 748 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 717 bin 636'ya çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede virüse karşı kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak