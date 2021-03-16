Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti

16.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:48
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 108 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 108 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 108 bin 305 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 76 bin 204'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 647 bin 319'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya, Somali ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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