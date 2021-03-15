Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bine yaklaştı

15.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:45
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 108 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 108 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 107 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 66 bin 272'ye, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 635 bin 701'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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