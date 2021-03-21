Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 131 bin 3'e, ölenlerin sayısı 104 bin 946'ya çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 131 bin 3'e, ölenlerin sayısı 104 bin 946'ya çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 131 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 691 bin 155'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 946'ya çıktı.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu