Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi

07.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:04
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, can kaybı sayısı 105 bin 718'e ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, can kaybı sayısı 105 bin 718'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 558'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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