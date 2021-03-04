Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı

04.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:42
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 956 bin 486'ya, ölenlerin sayısı 104 bin 881'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 956 bin 486'ya, ölenlerin sayısı 104 bin 881'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 956 bin 486'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 518 bin 499'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı.

Kıtada Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve, kitlesel aşılamaya başladı.

İlk parti aşılarını teslim alan Nijerya, Kenya ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde ilerleyen günlerde toplu aşılamanın başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Hande Soral Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 881'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:44:59. #1.16#
title