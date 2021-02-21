Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bini geçti

21.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:28
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 850 bin 713'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 391 bin 76'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 101 bin 248'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Kıtada Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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