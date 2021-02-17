Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

17.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:23
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 551'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 551'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 796 bin 683'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 332 bin 470'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 99 bin 551'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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