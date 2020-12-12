Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyonu geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 930 artarak 2 milyon 358 bin 608 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 399 artışla 55 bin 756'ya yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 249 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 877, Fas'ta ise 6 bin 320 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 817 bin 878'e çıktı. Bu ülkeyi 381 bin 188 vakayla Fas, 120 bin 611 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 3 bin 870 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu