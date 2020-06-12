Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 bini geçti Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 220 bine yaklaştı, 5 bin 869 kişi hayatını kaybetti.

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 220 bine yaklaştı, 5 bin 869 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 343 artarak 219 bin 354'e yükseldi.

?Salgında ölenlerin sayısı 5 bin 869 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 100 bin 711'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1377 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1284 ile Güney Afrika, 741 ile Cezayir, 401 ile Sudan, 387 ile Nijerya, 212 ile Kamerun ve 211 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (58 bin 568), Mısır (39 bin 726), Nijerya (14 bin 554), Cezayir (10 bin 589) ve Gana (10 bin 358) şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Kaynak: AA