Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 616'ya çıktı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 616'ya ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 616'ya ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vakası sayısı 4 milyon 611 bin 244'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 122 bin 616'ya, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 139 bin 345'e ulaştı.

18 milyon doz aşı yapıldı

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye dek yaklaşık 18 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş