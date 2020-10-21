Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı

21.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:08
Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 289'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 289'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 494 artarak 1 milyon 674 bin 836'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 298 artışla 40 bin 289 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 656 ölümle Güney Afrika, 6 bin 142 ölümle Mısır, 3 bin 27 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 706 bin 304 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 179 bin 3 vakayla Mısır ve 105 bin 705 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 376 bin 599 kişi ise iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Derviş Zaim Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Otobüs Otomobil Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 08:08:43. #1.15#
title