Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
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Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir

31.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:14
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak kıtada geniş çaplı bir aşılama programının başlamasının Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak kıtada geniş çaplı bir aşılama programının başlamasının Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.

Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, kıtanın aşıları satın almak için mali sıkıntısının olmadığını ancak aşırı zengin ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı satın aldıklarını belirtti.

"Nisan ayının başından itibaren kıtada aktif bir aşılama programını görmeye başlayacağız." diye konuşan Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin farklı aşıların klinik denemelerine başladığını dile getirdi.

Güvenli bir aşıya ulaşmak için Africa CDC'nin çok sayıda şirketle iletişime geçtiğini söyleyen Nkengasong, "Gelişmiş ülkelerin aşıları stokladığı ve Afrika'nın aşıya sahip olmak için mücadele ettiği bir ahlaki krize girmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nkengasong, vaka sayılarında son bir ayda ortalama yüzde 14 artış olduğunu aktardı.

Kıtada şimdiye kadar 2 milyon 740 bin Kovid-19 vakası görülürken 65 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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