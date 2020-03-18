Afrika'da koronavirüsle mücadele farkındalığı artıyor
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Cumhurbaşkanı, Senegal, Afrika, Çad, Güncel

Afrika'da koronavirüsle mücadele farkındalığı artıyor

Afrika ülkeleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıtada yayılmasını önlemek amacıyla ciddi önlemler almaya devam ediyor.

18.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:14
Afrika'da koronavirüsle mücadele farkındalığı artıyor

Afrika ülkeleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıtada yayılmasını önlemek amacıyla ciddi önlemler almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün sosyal medyada #safehands (#güvenli eller) etiketiyle başlattığı kampanyaya Afrika liderleri de katıldı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ellerini yıkadığı bir videoyla destek verdiği kampanyaya, kıtadaki mevkidaşlarını da davet etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Kagame'nin davetine kendi el yıkma videosuyla cevap verdi.

Öte yandan, Senegal Pasteur Enstitüsünden yapılan açıklamada, son 44 Kovid-19 testinden 4'ünün pozitif çıktığı ve ülkedeki vaka sayısının 29'a yükseldiği belirtildi.

Kamerun sınırlarını kapatıyor, eğitime ara veriyor

Kamerun Kamu Sağlık Bakanı Manaouda Malachi, yaptığı açıklamada, vaka sayısının 5 artarak 10'a çıktığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre de salgınla mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar kara, deniz, hava sınırları kapatıldı, gıda ve temel yaşam malzemeleri taşımacılığı hariç tüm deniz ve hava seferleri askıya alındı.

Kapıda vize uygulaması rafa kaldırılırken, ülkede eğitime ara verildi.

Ayrıca 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, bütün yarışma ve benzeri etkinlikler iptal edildi.

Özel izin verilenler dışında tüm restoranlarla eğlence mekanları kapatıldı.

Pazar ve marketlerde, ihtiyaçların karşılanmasının devamı için özel bir sistem oluşturulması kararı alınırken, Kamerunlulardan gerekmedikçe şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapmamaları istendi.

Çad'dan uçuşları durdurma kararı

Henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan Afrika ülkelerinden Çad, önlem olarak perşembe gününden itibaren tüm havalimanlarını 2 haftalığına uçuşlara kapatacağını duyurdu.

Encemine yönetimi, yurt dışında yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen Çadlılar ile Çad'dan ayrılmak isteyen yabancıların acele etmesi gerektiğini bildirdi.

Yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Çad, bu kişilerin kamp dışına çıkmalarını yasakladı.

Gine Bissau hava sahasını kapattı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau da salgınla mücadele amacıyla çarşamba gününden itibaren hava sahasını kapatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan tüm uçuşların iptal edildiğini, sadece tıbbi tahliyelere izin verileceğini belirtti.

Embalo, Senegal ve Gine ile olan kara sınırında sağlık kontrollerinin güçlendirileceğini, çarşamba gününden itibaren tüm eğitim kurumlarının ve marketler haricinde tüm iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Embalo, Senegal'den gıda ürünleri ithalatının ise devam edeceğini bildirdi.

Fildişi Sahili'nde eğitime ara verildi

Son olarak belirlenen 2 vakayla virüs tespit edilenlerin sayısının 6'ya çıktığı Fildişi Sahili'nde de bugünden itibaren eğitime 1 ay süreyle ara verildi.

Gece kulüpleri, sinemalar ve eğlence yerleri 15 günlüğüne kapatılırken, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Vahşi hayvan eti yenilmesi, sarılma ve tokalaşmalar da yasaklanırken, halktan kişisel hijyene ve gıda hijyenine dikkat etmeleri istendi.

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Kaynak: AA

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