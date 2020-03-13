Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
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Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor

Sudan ve Gambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün etkili olduğu ülkelere ziyaretler yasaklanırken, Senegal'de ise koronavirüs vaka sayısı bir günde iki katına çıkarak 21'e yükseldi.

13.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:38
Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor

Sudan ve Gambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün etkili olduğu ülkelere ziyaretler yasaklanırken, Senegal'de ise koronavirüs vaka sayısı bir günde iki katına çıkarak 21'e yükseldi.

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, virüsün yayılmasının önlenmesi için hükümetin aldığı kararları açıkladı.

Tum, tüm konferans ve toplantıların iptal edildiğini, virüsün etkili olduğu ülkelere ziyaretlerin yasaklandığını ve tüm spor müsabakalarının ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bakan Tum, bu önlemlerin 30 Haziran'a kadar süreceğini ifade etti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ay başında başkent Hartum'a gelen 50 yaşlarında bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün özel bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hükümet, virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır'a açılan Eşkit ve Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını ve Mısır, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ile İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Senegal'de vaka sayısı 21'e yükseldi

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı bir günde 11 artarak 21'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Pasteur Enstitüsünde daha önceki bir vakanın temasta bulunduğu ve semptom gösteren kişilere yapılan testlerin 11'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hastaların 16'sının İtalya'dan gelen bir Senegalliyle temas sonucu virüsü kaptığı belirtildi.

Gambiya yurt dışı seyahatler yasakladı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da da virüs nedeniyle hükümet yetkililerine yurt dışı seyahatler yasaklandı.

Gambiya Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dünyada hızlı yayılan koronavirüs nedeniyle hükümet yetkililerin tüm yurt dışı seyahatlerinin yasaklandığı belirtildi.

Afrika kıtasında Sudan'la birlikte Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 188 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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