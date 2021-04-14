Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 4 milyona yaklaştı
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Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 4 milyona yaklaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 4 milyona yaklaştı

Afrika'da iyileşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı 4 milyona yaklaştı.

Afrika'da iyileşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı 4 milyona yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 116 bin 693 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 409 bin 469'a yükseldiği kıtada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 3 milyon 946 bin 238'e ulaştı.

Afrika kıtasında en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta en fazla iyileşen ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'ta kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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