Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı
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Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı

25.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:32
Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 458 bin 505'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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